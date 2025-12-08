Спасатель неожиданно назвал две вероятные версии гибели семьи Усольцевых

Кабанов выделяет две основные версии: гибель от переохлаждения либо встреча с дикими животными. При этом прямую атаку на живых людей он исключает. Осенью и в начале зимы волки сыты и не подходят к группам людей. Медведи в этот период заняты поиском берлоги. Однако специалист допустил, что звери могли наткнуться на тела уже после смерти пропавших, что объясняет отсутствие следов и личных вещей.