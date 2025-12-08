США меняют мировую тактику, которой придерживались десятилетиями: в чем суть их новой стратегии безопасности

В отношении Европы стратегия носит жесткий и критичный характер. Одним из ключевых приоритетов объявлено «прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса». В документе задается вопрос о будущем альянса, указывая, что через несколько десятилетий некоторые его члены могут стать в большинстве неевропейскими, что изменит их взгляд на союз с США. Европейским странам предписано «твердо стоять на ногах» и взять на себя основную ответственность за собственную оборону, чтобы ни одна враждебная держава не доминировала в регионе.