ПВО сбила 67 украинских дронов за ночь над российскими регионами

Над Брянской областью силы ПВО сбили 24 воздушных цели. Также значительное число беспилотников было уничтожено в небе над Саратовской областью (12 единиц) и над Ростовской областью (11 единиц). Ещё девять летательных аппаратов сбиты над Волгоградской областью.