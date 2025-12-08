В декабре жители Башкирии смогут увидеть планету Меркурий

У жителей Башкирии есть возможность увидеть планету Меркурий. Наблюдать ее можно будет до середины декабря, выбрав для этого место с открытым обзором в юго-восточном направлении, так как именно там в этом месяце встает Солнце.
В уфимском планетарии объяснили, что после достижения максимального удаления от Солнца Меркурий начнет обратное движение и будет постепенно приближаться к светилу. Из-за этого его угловое расстояние будет сокращаться, планета станет появляться на небе всё ближе к горизонту и на более короткое время, пока окончательно не скроется в утренних солнечных лучах.
Следующий этап видимости наступит уже в 2026 году. 21 января Меркурий окажется на одной линии с Солнцем (верхнее соединение), и после этого его можно будет наблюдать уже по вечерам.
Меркурий, как и Венера, относится к внутренним планетам и виден только в лучах утренней или вечерней зари. Его часто называют «неуловимым», потому что он реже и на меньшее время появляется в поле зрения. Дело в том, что его орбита расположена ближе всего к Солнцу и находится внутри земной, поэтому он не может удалиться от светила больше чем на 28 градусов и большую часть времени скрывается в его сиянии.
