В декабре жители Башкирии смогут увидеть планету Меркурий

Меркурий, как и Венера, относится к внутренним планетам и виден только в лучах утренней или вечерней зари. Его часто называют «неуловимым», потому что он реже и на меньшее время появляется в поле зрения. Дело в том, что его орбита расположена ближе всего к Солнцу и находится внутри земной, поэтому он не может удалиться от светила больше чем на 28 градусов и большую часть времени скрывается в его сиянии.