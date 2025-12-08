Ночное землетрясение повредило здание больницы в Северо-Курильске

Ночью в Северо-Курильске случилось землетрясение. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы. Об этом в понедельник, 8 декабря, в прокуратуре Сахалинской области.
— Прокурор района выехал на место происшествия, совершил объезд по территории города, — написал в Telegram-канале ведомства.
6 декабря в 49 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров в 13:13 по московскому времени.
12 ноября землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у берегов Кипра. А в начале ноября землетрясение магнитудой 5,6 случилось у побережья Камчатского края. При этом подземные толчки зафиксировали около 6:55 по московскому временем в 367 километрах от Петропавловска-Камчатского.