Ночное землетрясение повредило здание больницы в Северо-Курильске

12 ноября землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у берегов Кипра. А в начале ноября землетрясение магнитудой 5,6 случилось у побережья Камчатского края. При этом подземные толчки зафиксировали около 6:55 по московскому временем в 367 километрах от Петропавловска-Камчатского.