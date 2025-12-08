Ричмонд
В Уфе экстренно эвакуировали учащихся лицея № 1

Учеников и персонал лицея в Уфе вывели из здания из-за тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром 8 декабря в уфимском лицее № 1 сработала пожарная сигнализация. В связи с этим всех детей и сотрудников учебного заведения вывели из здания, а к месту происшествия прибыли машины экстренных служб.

Как пояснили в пресс-службе МЧС Башкирии, сигнал оказался ложным, угрозы возгорания не было.

После проверки и подтверждения безопасности все вернулись в здание, и учебный процесс продолжился в обычном режиме.

