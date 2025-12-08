Человек упал на пути на Большой кольцевой линии московского метро

Пассажир упал на пути на одной из станций Большой кольцевой линии метро. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Из-за этого интервалы движения поездов против часовой стрелки временно увеличены.
— На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
3 декабря на Кольцевой линии Московского метрополитена, по сообщениям СМИ, произошел сбой в движении поездов. Составы следовали с опозданием с «Курской» в направлении станции «Таганская».
Спасатель и эксперт по выживанию Эдуард Халилов, в свою очередь, посоветовал не стоять на краю платформы метро и следить, кто находится за спиной, чтобы избежать падения на рельсы.