В Ульяновске обнаружили кальянную с пропагандой нетрадиционных отношений

Сотрудники полиции выявили в Ульяновске кальянную, где участники запрещённого в России экстремистского движения ЛГБТ* проводили мероприятия, направленные на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.
По данным ведомства, правоохранители задержали 30-летнего организатора и двух участников ячейки. Следствие установило, что с января прошлого года по декабрь текущего сообщники использовали помещение кальянной в Ленинском районе, принадлежащее 35-летнему владельцу заведения, для проведения закрытых встреч. На них, как уточнили в МВД, участники занимались популяризацией нетрадиционных интимных практик, а фото- и видеоматериалы своих «выступлений» публиковали в тематических интернет-сообществах.
На основании оперативных материалов следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ряде европейских стран продолжают агрессивно навязывать псевдоценности.
* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.