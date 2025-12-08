В Ульяновске обнаружили кальянную с пропагандой нетрадиционных отношений

По данным ведомства, правоохранители задержали 30-летнего организатора и двух участников ячейки. Следствие установило, что с января прошлого года по декабрь текущего сообщники использовали помещение кальянной в Ленинском районе, принадлежащее 35-летнему владельцу заведения, для проведения закрытых встреч. На них, как уточнили в МВД, участники занимались популяризацией нетрадиционных интимных практик, а фото- и видеоматериалы своих «выступлений» публиковали в тематических интернет-сообществах.