В Ангарске после аварии на ТЭЦ развернули ПВР на 6 тыс. мест

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест в Ангарске Иркутской области из-за аварии на местной ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.
«Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — написал он.