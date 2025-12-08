Ричмонд
В Ангарске после аварии на ТЭЦ развернули ПВР на 6 тыс. мест

Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест в Ангарске Иркутской области из-за аварии на местной ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

«Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — написал он.