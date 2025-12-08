Выяснилось, что «холостяк-миллионер» Еговцев замешан в финансовом скандале

Одним из пострадавших оказался инвестор Антон. Он выдал Еговцеву займ, однако с сентября бизнесмен перестал выходить на связь и погашать долг. Комментарии Антону в канале закрыли, а список подписчиков скрыли. Мужчина обратился в суд вместе с адвокатом Мариной Кельбах. Суд взыскал с Еговцева более миллиона рублей, но сам предприниматель на заседание не явился. Его представитель заявил, что тот находится за границей.