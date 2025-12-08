Выяснилось, что «холостяк-миллионер» Еговцев замешан в финансовом скандале

Участник шоу «Мистер Икс» и бизнесмен Стас Еговцев столкнулся с чередой претензий от инвесторов. Его обвиняют в невыплате долгов и исчезновении после сбора средств.
По данным издания, Еговцев, называвший себя учеником осуждённого бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, активно привлекал деньги в собственные проекты. Он предлагал давать автомобили в аренду или выдавать ему займы под обещанный доход. Для укрепления доверия предприниматель создал закрытое сообщество в мессенджере — около 1,5 тысячи человек. Там он регулярно рассказывал о «ходе проектов» и новых возможностях вложений.
Одним из пострадавших оказался инвестор Антон. Он выдал Еговцеву займ, однако с сентября бизнесмен перестал выходить на связь и погашать долг. Комментарии Антону в канале закрыли, а список подписчиков скрыли. Мужчина обратился в суд вместе с адвокатом Мариной Кельбах. Суд взыскал с Еговцева более миллиона рублей, но сам предприниматель на заседание не явился. Его представитель заявил, что тот находится за границей.
С аналогичными требованиями выступают и другие инвесторы. По информации источника, десятки бизнесменов не получили деньги полностью или частично. Они создали собственное сообщество, где обсуждают дальнейшие шаги. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Несмотря на претензии, Еговцев продолжает вести канал и привлекать средства в новый проект. В разговоре с «Базой» он заявил, что его деятельность работает «исправно», а обвинения назвал попыткой давления со стороны «мошенников».
