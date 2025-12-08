Секретный свидетель появился в деле миллиардера Сулейманова

Следователи допрашивают людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого арестовали по делу об организации убийств. При этом личные данные одного из свидетелей засекречены. Об этом говорится в материалах дела.
— С момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков в трех регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, допрошено 26 свидетелей из числа лиц, входящих в круг общения Сулейманова, у всех допрошенных получены образцы для сравнительного исследования, — приводит выдержку из материалов дела РИА Новости.
Уточняется, что секретный свидетель проходит под псевдонимом «Тарковский». Он свидетельствует о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова.
4 декабря стало известно, что Ибрагим Сулейманов пожаловался на состояние здоровья после перенесенного инфаркта миокарда и комы. При этом Басманный районный суд Москвы решил оставить его в СИЗО.
В начале октября Сулейманова арестовали по подозрению в заказных убийствах. Также задержали еще двух фигурантов, но один из них умер после допроса. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.