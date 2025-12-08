Пострадавший в ДТП на трассе Башкирии 4-летний ребенок скончался вслед за отцом

В Башкирии выросло число жертв страшной аварии. Напомним, 7 декабря в Белорецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В машине находилась целая семья: отец, мать с грудным младенцем на руках и еще четверо детей. В результате ДТП отец семейства погиб на месте.
Троих детей в возрасте двух, трех и четырех лет с различными травмами доставили в Белорецкую центральную районную больницу. Остальные члены семьи получили медицинскую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.
Как сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, ночью состояние четырехлетнего мальчика резко ухудшилось, и он скончался в больнице. Двое других пострадавших детей остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное и планируют перевести их для дальнейшего лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.