Пострадавший в ДТП на трассе Башкирии 4-летний ребенок скончался вслед за отцом

После аварии в Белорецком районе умер четырехлетний мальчик, его брат и сестра в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число жертв страшной аварии. Напомним, 7 декабря в Белорецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В машине находилась целая семья: отец, мать с грудным младенцем на руках и еще четверо детей. В результате ДТП отец семейства погиб на месте.

Троих детей в возрасте двух, трех и четырех лет с различными травмами доставили в Белорецкую центральную районную больницу. Остальные члены семьи получили медицинскую помощь и были отпущены на амбулаторное лечение.

Как сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, ночью состояние четырехлетнего мальчика резко ухудшилось, и он скончался в больнице. Двое других пострадавших детей остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное и планируют перевести их для дальнейшего лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу.

