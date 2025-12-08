Пострадавший в ДТП на трассе Башкирии 4-летний ребенок скончался вслед за отцом

Как сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, ночью состояние четырехлетнего мальчика резко ухудшилось, и он скончался в больнице. Двое других пострадавших детей остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное и планируют перевести их для дальнейшего лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу.