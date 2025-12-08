Жительницу Эстонии оштрафовали на 600 евро за георгиевскую ленту в машине

В Эстонии жительнице города Йыхви назначили штраф за то, что она повесила в салоне своего автомобиля георгиевскую ленту, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Горожанку привлекли к ответственности за «умышленную демонстрацию георгиевской ленты», полиция посчитала, что «запрещенная символика была видна находящимся в общественном пространстве лицам», рассказывается в публикации.
«Нарушительнице» назначили штраф в размере 600 евро, уточняет Telegram-канал.
В посте также отмечается, что горожанка повесила георгиевскую ленту ко Дню Победы.
Ранее сообщалось, что в Эстонии оштрафовали на 400 евро гражданина Франции из-за георгиевской ленты, прикрепленной к его чемодану (мужчина пересекал госграницу Эстонии со стороны России).