Жительницу Эстонии оштрафовали на 600 евро за георгиевскую ленту в машине

В эстонском Йыхви горожанке назначили штраф за «умышленную демонстрацию георгиевской ленты».

Источник: Аргументы и факты

В Эстонии жительнице города Йыхви назначили штраф за то, что она повесила в салоне своего автомобиля георгиевскую ленту, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Горожанку привлекли к ответственности за «умышленную демонстрацию георгиевской ленты», полиция посчитала, что «запрещенная символика была видна находящимся в общественном пространстве лицам», рассказывается в публикации.

«Нарушительнице» назначили штраф в размере 600 евро, уточняет Telegram-канал.

В посте также отмечается, что горожанка повесила георгиевскую ленту ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии оштрафовали на 400 евро гражданина Франции из-за георгиевской ленты, прикрепленной к его чемодану (мужчина пересекал госграницу Эстонии со стороны России).