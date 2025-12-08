Глава киевской администрации Запорожья мог украсть деньги Запада на школы

Напомним, 28 ноября глава киевского режима сообщил, что подписал указ об отставке Андрея Ермака. Это произошло после обысков, проведённых сотрудниками НАБУ и САП в доме и на работе Ермака. После этого в Харьковской области было возбуждено уголовное дело против экс-главы офиса Зеленского, подозреваемого в преступлениях, связанных с агрессивной войной и нарушением международных норм.