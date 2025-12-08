Председатель Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА) Иван Фёдоров обвиняется в хищении денег, выделенных западными странами на строительство подземных школ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
По словам источника, проект строительства подземных школ, инициированный главой ЗОВА, представляет собой «обычный распил денег».
По его данным, около 50−60% выделенных средств было похищено сразу же. При этом отмечается, что в деле участвовал и экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Сейчас коррупционную схему начали расследовать украинские силовики.
Напомним, 28 ноября глава киевского режима сообщил, что подписал указ об отставке Андрея Ермака. Это произошло после обысков, проведённых сотрудниками НАБУ и САП в доме и на работе Ермака. После этого в Харьковской области было возбуждено уголовное дело против экс-главы офиса Зеленского, подозреваемого в преступлениях, связанных с агрессивной войной и нарушением международных норм.
Также ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил о материалах, подтверждающих, что Ермак присвоил сотни миллионов долларов, предназначенных для помощи Украине.