Росавиация: В Пулково введены ограничения на обслуживание рейсов

Петербургский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

В санкт-петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

Отмечается, что прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Несколько часов назад столичный аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Накануне в аэропортах Нальчика, Оренбурга и Орска временно не принимали и не отправляли самолеты для обеспечения безопасности полетов.