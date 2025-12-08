У жителя Башкирии после обязательных трат остается менее 4 тысяч рублей

Средний доход жителя Башкирии за первые девять месяцев 2025 года составил 49 136 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15,3%, сообщает Росстат.
Статистики отметили, что эта сумма ниже, чем средний доход по Приволжскому федеральному округу, который составляет 53 646 рублей в месяц. Больше всего в ПФО зарабатывают в Нижегородской области (67 591 рубль) и Татарстане (67 196 рублей).
Что касается трат, то ежемесячные расходы среднестатистического жителя республики достигли 45 325 рублей. Это на 14,8% меньше, чем годом ранее. Если вычесть расходы из доходов, то получится, что после всех необходимых платежей у человека остается примерно 3 811 рублей свободных средств в месяц.
По всему Приволжскому округу средний размер месячных расходов составил 43 403 рубля. При этом больше всех тратят также жители Нижегородской области (52 393 рубля) и Татарстана (53 396 рублей).
