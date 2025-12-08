У жителя Башкирии после обязательных трат остается менее 4 тысяч рублей

Что касается трат, то ежемесячные расходы среднестатистического жителя республики достигли 45 325 рублей. Это на 14,8% меньше, чем годом ранее. Если вычесть расходы из доходов, то получится, что после всех необходимых платежей у человека остается примерно 3 811 рублей свободных средств в месяц.