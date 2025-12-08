Ричмонд
Дрон ВСУ атаковал мужчину на велосипеде в белгородском селе Гора-Подол

Житель села Гора-Подол получил множественные осколочные ранения из-за атаки БПЛА ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал передвигавшегося на велосипеде жителя села Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладквов.

«В результате атаки ВСУ ранен мирный житель. FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа», — рассказал белгородский губернатор.

Мирный житель получил множественные осколочные ранения. Бойцы самообороны доставили пострадавшего от атаки украинского БПЛА в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас он находится в отделении реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 67 украинских дронов, в том числе по два — в Ленинградской области и Московском регионе.

Напомним, в минувшие выходные в Белгороде и Белгородском округе были перебои с электричеством из-за прилета неустановленного боеприпаса ВСУ.

