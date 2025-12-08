Экс-главу приморского экоператора и его сообщника будут судить за растрату

Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении экс-руководителя КГУП «Приморский экологический оператор» и его сообщника, сообщила прокуратура региона. Оба обвиняются по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ за растрату средств предприятия в крупном размере.
Следствие установило, что с декабря 2024 по май 2025 года руководитель предприятия начислял заработную плату жителю Владивостока, формально числившемуся сотрудником, но не выполнявшему трудовые обязанности. Ущерб превысил 650 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждёно по материалам проверки прокуратуры Первореченского района Владивостока. В рамках обеспечительных мер арестовано имущество фигурантов на сумму более 6,5 млн рублей.
Прокуратура уточнила, что преступная схема выявлена совместно с УФСБ России по Приморскому краю. Дело направлено в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу.
