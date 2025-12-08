Экс-главу приморского экоператора и его сообщника будут судить за растрату

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор бывшему спикеру Нижегородской городской думы Олегу Лавричеву, назначив ему шесть лет колонии и штраф 1,8 млн рублей. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, совершённых в период руководства Арзамасским приборостроительным заводом. Сам Лавричев назвал дело «заказным» и не признал обвинения; защита, вероятно, будет обжаловать приговор.