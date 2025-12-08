Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

134 ДТП произошло за сутки в Свердловской области, трое погибли

В авариях на заснеженных дорогах погибли три человека и девять пострадали.

Источник: ГИБДД Свердловской области

На дорогах Среднего Урала за минувшие сутки произошло 134 ДТП. В авариях погибли три человека, пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Как отметили в региональной ГИБДД, в самыми распространенными причинами ДТП является небезопасная скорость, несоблюдение очередности проезда и несоблюдение дистанции.

За сутки автоинспекторы пресекли 1068 нарушений ПДД водителями, а также 98 нарушений, совершенных пешеходами.

«Исключено из процесса движения 53 пьяных автомобилиста, из них шесть —за повторное вождение в пьяном виде, еще 34 водителя не имели права управлять транспортом», — рассказали в Госавтоинспекции.