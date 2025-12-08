134 ДТП произошло за сутки в Свердловской области, трое погибли

На дорогах Среднего Урала за минувшие сутки произошло 134 ДТП. В авариях погибли три человека, пострадали девять человек, в том числе двое детей.
Как отметили в региональной ГИБДД, в самыми распространенными причинами ДТП является небезопасная скорость, несоблюдение очередности проезда и несоблюдение дистанции.
За сутки автоинспекторы пресекли 1068 нарушений ПДД водителями, а также 98 нарушений, совершенных пешеходами.
«Исключено из процесса движения 53 пьяных автомобилиста, из них шесть —за повторное вождение в пьяном виде, еще 34 водителя не имели права управлять транспортом», — рассказали в Госавтоинспекции.