Снова нужно подождать: что происходит в российских аэропортах 8 декабря 2025

Несмотря на снятие ограничений к утру, их последствия продолжают влиять на расписание полетов. Восемь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из Внуково: рейсы Turkish Airlines и FlyDubai приземлились в Санкт-Петербурге, три рейса Ajet из Стамбула и Анкары отправили в Шереметьево, туда же направился борт AzurAir из Новосибирска. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.