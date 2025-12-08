Участника челябинской дорожной ОПГ Закояна-младшего отправили в колонию. Фото, видео

По версии следствия, с июля 2022 года по август 2023 года Закоян дал более 620 тысяч рублей взятки Артему Степанову, на тот момент начальнику отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Деньги предназначались за содействие в приемке трассы Кунашак — Усть-Багаряк. Сам Степанов к этому времени уже дважды был осужден.