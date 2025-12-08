Ричмонд
В деле миллиардера Ибрагима Сулейманова появился секретный свидетель

Следствие уже допросило 26 свидетелей из круга общения Ибрагима Сулейманова.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы допрашивают людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого арестовали по делу об организации убийств. Один из свидетелей дал показания, но его личность засекречена. Об этом говорится в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что с момента ареста миллиардера провели 27 обысков в трех регионах РФ, назначили 35 экспертиз, а также допросили 26 свидетелей из круга общения Сулейманова. У всех получены образцы для исследования.

На данный момент предстоит допросить еще десять свидетелей и провести 20 осмотров.

Среди свидетелей указан засекреченный человек под псевдонимом Тарковский. Он заявил о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита назвала его показания слухами.

Напомним, миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в причастности к гибели председателя профсоюзного комитета «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, бывшего главы ФСФО Георгия Таля и покушении на адвоката Перегудова.

Дело было возбуждено в 1999 году. Впоследствии к нему добавили эпизоды убийства Таля и покушения на Перегудова, которое произошло в 2021 году.