В деле миллиардера Ибрагима Сулейманова появился секретный свидетель

Следственные органы допрашивают людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого арестовали по делу об организации убийств. Один из свидетелей дал показания, но его личность засекречена. Об этом говорится в материалах дела, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что с момента ареста миллиардера провели 27 обысков в трех регионах РФ, назначили 35 экспертиз, а также допросили 26 свидетелей из круга общения Сулейманова. У всех получены образцы для исследования.
На данный момент предстоит допросить еще десять свидетелей и провести 20 осмотров.
Среди свидетелей указан засекреченный человек под псевдонимом Тарковский. Он заявил о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита назвала его показания слухами.
Напомним, миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в причастности к гибели председателя профсоюзного комитета «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, бывшего главы ФСФО Георгия Таля и покушении на адвоката Перегудова.
Дело было возбуждено в 1999 году. Впоследствии к нему добавили эпизоды убийства Таля и покушения на Перегудова, которое произошло в 2021 году.