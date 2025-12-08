В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист

По словам главы региона, удар пришёлся по мужчине, который ехал на велосипеде в селе Гора-Подол. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя. Пострадавшего с многочисленными осколочными ранениями бойцы самообороны оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ, где его поместили в реанимацию и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.