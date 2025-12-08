Режим ЧС ввели в Ангарском округе после аварии на ТЭЦ-9

7 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что аварийные бригады уже начали ввод в работу резервного котла. В округе до этого ввели режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ. Прокуратура Иркутской области начала проверку ситуации в связи с аварийным снижением температуры в теплоносителе.