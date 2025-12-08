Ричмонд
Режим ЧС ввели в Ангарском округе после аварии на ТЭЦ-9

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ангарском округе после аварии на ТЭЦ-9. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил мэр округа Сергей Петров.

— Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте (…) По информации Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется в среду, 10 декабря, к 15:00, — написал Петров в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

7 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что аварийные бригады уже начали ввод в работу резервного котла. В округе до этого ввели режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ. Прокуратура Иркутской области начала проверку ситуации в связи с аварийным снижением температуры в теплоносителе.