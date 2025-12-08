Ричмонд
Под Челябинском произошло ДТП с автобусом с детской хоккейной командой

В Нязепетровске автобус Higer, перевозивший хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, столкнулся с автомобилем «Газель».

Источник: Аргументы и факты

В Нязепетровске произошло ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

7 декабря на пересечении улиц Кирова и Запрудная в Нязепетровске столкнулись автобус Higer, перевозивший хоккейную команду «Сигнал» из Челябинска, и автомобиль «Газель». По предварительным данным, водитель автобуса при попытке затормозить слегка задел другое транспортное средство.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе ДТП никто не пострадал. Однако из-за позднего времени и необходимости оформления документов команда не смогла продолжить путь в тот же вечер.

Совместно с местной администрацией города детей и сопровождающих разместили в Физкультурно-спортивном комплексе «Нязепетровск». Все участники команды получили горячее питание и комфортные условия для отдыха.

Утром 8 декабря хоккейная команда отправилась в Челябинск в сопровождении сотрудников дорожно-патрульной службы, которые обеспечили безопасность их дальнейшего следования.