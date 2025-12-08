Пять иностранцев погибли на трассе под Актобе

Известно, что автобус следовал из Перми в Ташкент, направляясь в сторону Кызылординской области.
По предварительной версии, причиной аварии стало опрокидывание автомобиля вправо по направлению движения.
Всего в автобусе находились 49 пассажиров. Пятеро погибли сразу, еще 11 получили травмы различной степени тяжести и были направлены в центральную районную больницу Айтекебийского района.
«Причина ДТП выясняется», — уточнили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Также 7 декабря в Восточно-Казахстанской области на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux, в результате чего погибли три человека.