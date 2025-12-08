Ричмонд
Пять иностранцев погибли на трассе под Актобе

Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся утром 7 декабря 2025 года на 1 024-м км трассы Самара — Шымкент. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что автобус следовал из Перми в Ташкент, направляясь в сторону Кызылординской области.

По предварительной версии, причиной аварии стало опрокидывание автомобиля вправо по направлению движения.

Всего в автобусе находились 49 пассажиров. Пятеро погибли сразу, еще 11 получили травмы различной степени тяжести и были направлены в центральную районную больницу Айтекебийского района.

«Причина ДТП выясняется», — уточнили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Также 7 декабря в Восточно-Казахстанской области на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux, в результате чего погибли три человека.