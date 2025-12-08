Челябинский автобус с детской хоккейной командой столкнулся с «ГАЗелью». Фото, видео

Администрацией Нязепетровска и ведомством были приняты оперативные меры: детей и сопровождающих разместили в физкультурно-спортивном комплексе, обеспечили горячее питание и условия для отдыха. Утром 8 декабря команда отправится обратно в Челябинск в сопровождении экипажа ДПС. В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД при перевозке детей и поблагодарили администрацию города за оперативную помощь.