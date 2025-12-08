В Европе вспыхнул скандал из-за скрытия Францией информации об активах РФ

«Франция скрывала какие-либо подробности об учреждениях, держащих российские государственные средства, и о том, как используются начисленные проценты, утверждая, что это вопрос конфиденциальности клиента», — пишет Financial Times. Инициатива Европейской комиссии предполагает использование для обеспечения кредита не только 185 млрд евро в депозитарии Euroclear, но и активов, замороженных по всему Евросоюзу. Позиция Франции, выступающей против привлечения средств из частных банков, создает дополнительные сложности для реализации этого плана.