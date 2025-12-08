Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Самара — Шымкент опрокинулся автобус: погибли пять человек

Пять человек, в том числе двое граждан Узбекистана, погибли после опрокидывания автобуса с 49 пассажирами на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области.

Источник: Аргументы и факты

В Актюбинской области Казахстана произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщили в полиции региона. По данным ведомства, 7 декабря на трассе Самара — Шымкент транспортное средство, в котором находились 49 человек, опрокинулось.

В результате ДТП погибли пять человек, среди них двое граждан Узбекистана. Информация о состоянии остальных пассажиров уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и причины, по которым автобус мог потерять управление.

Ранее сообщалось, что в Нязепетровске автобус с детской хоккейной командой столкнулся с «ГАЗелью». По данным ГУ МВД по Челябинской области, водитель Higer, пытаясь затормозить, задел другое авто, после чего поездка «Сигнала» из Челябинска сорвалась: позднее время и оформление документов не позволили продолжить путь. Администрация города разместила детей в спорткомплексе, обеспечив ночлег и питание, а утром команда отправилась домой под сопровождением инспекторов ДПС.