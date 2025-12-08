На трассе Самара — Шымкент опрокинулся автобус: погибли пять человек

Ранее сообщалось, что в Нязепетровске автобус с детской хоккейной командой столкнулся с «ГАЗелью». По данным ГУ МВД по Челябинской области, водитель Higer, пытаясь затормозить, задел другое авто, после чего поездка «Сигнала» из Челябинска сорвалась: позднее время и оформление документов не позволили продолжить путь. Администрация города разместила детей в спорткомплексе, обеспечив ночлег и питание, а утром команда отправилась домой под сопровождением инспекторов ДПС.