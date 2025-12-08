Ричмонд
На Урале будут судить водителя мусоровоза, сбившего насмерть пенсионерку во дворе

Прокуратура направила в суд дело о наезде мусоровоза на пенсионерку в Краснотурьинске.

Источник: Комсомольская правда

В Краснотурьинске завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП. Водитель мусоровоза осенью 2025 года сбил пожилую женщину во дворе дома. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, 9 октября водитель на машине «МАЗ» ехал задним ходом во дворе дома № 36 на улице Металлургов, чтобы подъехать к мусорным контейнерам. В это же время к площадке шла пенсионерка. Следствие считает, что водитель был невнимателен и не убедился, что путь свободен. Он сбил женщину, которая шла в том же направлении.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице в тот же день.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.

Теперь дело передано в Краснотурьинский городской суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.