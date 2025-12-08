На Урале будут судить водителя мусоровоза, сбившего насмерть пенсионерку во дворе

По версии следствия, 9 октября водитель на машине «МАЗ» ехал задним ходом во дворе дома № 36 на улице Металлургов, чтобы подъехать к мусорным контейнерам. В это же время к площадке шла пенсионерка. Следствие считает, что водитель был невнимателен и не убедился, что путь свободен. Он сбил женщину, которая шла в том же направлении.