На Украине раскрыт заговор против Ермака

Ранее украинские издания сообщали, что после увольнения с поста главы офиса президента, Андрей Ермак сохранил еще около десяти должностей. Он входит в Комиссию по вопросам антикоррупционной политики и сопредседателем международной группы «Ермака — Макфола», Комиссию по государственным наградам, в Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. У.