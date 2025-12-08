Российские военные освободили Ровное и Кучеровку: карта СВО на 8 декабря

В Мирнограде, по его словам, также продолжаются уличные бои: штурмовые группы ведут наступление в микрорайонах «Молодежный» и «Восточный», а также на территории гаражного кооператива юго-западнее террикона. Противнику удается удерживать узкий коридор для снабжения окруженных войск с использованием дронов и беспилотников, однако полноценное обеспечение гарнизона нарушено. Западнее города российские войска выбили противника из Ровного и завязали бои на окраинах Светлого.