Ожидаемое землетрясение в районе Токио может унести жизни 18 тысяч жителей

Мощное землетрясение в Токио и прилегающих районах, которое, по оценкам специалистов, может произойти в ближайшие десятилетия, грозит огромными человеческими и экономическими потерями. Об этом сообщили агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.
Согласно проекту правительственного доклада, вероятность такого события составляет около 70% в течение следующих 30 лет. Если катастрофа произойдёт, погибнут до 18 тысяч человек, а экономический ущерб может достигнуть 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов).
Ожидается, что сильное землетрясение магнитудой 7,3 разрушит до 400 тысяч зданий, 4,8 миллиона человек будут вынуждены покинуть свои дома. Число так называемых «сопутствующих смертей» может составить от 16 до 41 тысячи.
Отмечается, что по сравнению с прогнозом 2013 года, ситуация немного улучшилась — тогда количество погибших оценивалось в 23 тысячи, а ущерб — в 95 триллионов иен. При этом риски для инфраструктуры возросли. Прогнозируется, что отключение электроэнергии затронет около 16 миллионов точек энергоснабжения, а проблемы с канализацией могут коснуться до 2 миллионов человек.
Это обусловлено тем, что новая оценка учитывает ранее не принимаемые во внимание факторы, такие как возможность остановки очистных станций при крупных сбоях в электроснабжении, а также увеличение численности населения Токио, что приводит к повышенной нагрузке на системы жизненно важной инфраструктуры.
Ожидается, что обновлённая оценка будет официально опубликована в декабре.
Напомним, что в начале июля правительство Японии уведомило 723 города и муниципалитета в 30 префектурах о высоком риске сильного землетрясения в районе Нанкайского желоба в течение следующих 30 лет.