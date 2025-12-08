Попавший федеральный розыск за драку и угрозы пермяк был задержан у поезда

Житель Перми, попавший в федеральный розыск за драку и угрозы, был задержан у поезда, сообщает Пермский ЛО МВД на транспорте.
Как рассказывает ведомство, задержание произошло на железнодорожной станции Пермь II. Сотрудники полиции сняли с одного из поездов 65-летнего мужчину, оказавшегося в федеральном розыске. При установлении личности, правоохранители выяснили, что причиной для мероприятий оказалась драка, закончившаяся уголовным делом.
Сам инцидент произошёл в Кургане, когда пермяк приехал туда для решения рабочих вопросов. В один из дней у него случился конфликт с другим мужчиной. Потасовка привела не только к драке, но и к уголовному делу по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Спустя некоторое время мужчина резко перестал выходить на связь с правоохранителями: он не являлся на следственные действия, а уже 20 ноября был объявлен в федеральный розыск. После попытки сесть на поезд транспортные полицейские передали задержанного мужчину инициаторам розыска.