В горящем сарае в деревне Башкирии обнаружили тело 26-летнего парня

В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре в сарае нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии произошел смертельный пожар, подробности которого сообщили в МЧС республики.

По данным ведомства, поздно вечером 7 декабря в деревне Старомещерово загорелся деревянный сарай размером три на четыре метра. На место выехали пожарные подразделения МЧС России, к которым присоединились добровольцы из местного сельсовета. Они смогли быстро потушить открытый огонь.

В ходе тушения пожара внутри сгоревшего сарая было обнаружено тело погибшего мужчины. Как выяснилось, погибшему было всего 26 лет.

Причины возгорания и все обстоятельства случившегося сейчас расследует дознаватель МЧС.

