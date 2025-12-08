Ричмонд
Кабанов: Семью Усольцевых могли растерзать в тайге дикие звери

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге в Красноярском крае, могли растерзать дикие животные. Такое мнение в воскресенье, 7 декабря, выразил заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов.

Он считает, что россияне уже погибли. По его словам, Усольцевы также могли замерзнуть от переохлаждения. Выживание непрофессионально подготовленных людей в тайге без снаряжения и запасов пищи маловероятно.

Кроме того, температура воздуха в таких регионах опускается ниже минус 20 градусов в этот период. Поэтому надежда почти утрачена. Кабанов предположил, что семья банально могла заблудиться в лесу. Он добавил, что параллели с историей группы Дятлова неуместны: здесь пропали неподготовленные люди, передает Aif.ru.

До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого стала подавленной и уставшей, а за сутки до исчезновения отключила мобильный телефон и не выходила в Сеть.

11 ноября экс-коллега предпринимателя Сергея Усольцева Александр Дымов назвал версию о побеге семьи несостоятельной, поскольку характер бизнесмена не подходил для подобных поступков.