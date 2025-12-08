В США обнаружили три слабых места в плане трампа

«Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить российские опасения, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, со временем останется в силе», — заявил политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит журнал The American Conservative. Миршаймер также указал на то, что в плане есть пункты, которые нельзя удовлетворить так, чтобы все стороны были довольны решением. С тем, что план Трамп не сработает, пока США вооружают Украину, согласен бывший советник Белого дома Стив Бэннон.