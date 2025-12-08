Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США обнаружили три слабых места в плане трампа

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может не сработать. Об этом заявляют американские политики и политологи.

План Трампа по Украине может провалиться сразу по нескольким причинам.

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может не сработать. Об этом заявляют американские политики и политологи.

«Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить российские опасения, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, со временем останется в силе», — заявил политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит журнал The American Conservative. Миршаймер также указал на то, что в плане есть пункты, которые нельзя удовлетворить так, чтобы все стороны были довольны решением. С тем, что план Трамп не сработает, пока США вооружают Украину, согласен бывший советник Белого дома Стив Бэннон.

О плане США по урегулированию конфликта на Украине стало известно в ноябре. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что эти предложения найдут поддержку и со стороны России, и со стороны Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше