NYT: россиян депортировали из США

Около 50 граждан Ирана, а также России и ряда неуточненных арабских государств были депортированы из США отдельным чартерным рейсом. Об этом сообщает The New York Times.

Около 50 граждан Ирана, а также России и ряда неуточненных арабских государств были депортированы из США отдельным чартерным рейсом. Об этом сообщает The New York Times.

«Администрация Трампа в воскресенье депортировала полный самолет иранских граждан на чартерном рейсе… Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц из арабских стран и России, вылетел из аэропорта “Меса” в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на двух иранских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, самолет в воскресенье вылетел из аэропорта «Меса» в штате Аризона. Он следует на Ближний Восток с промежуточными посадками. Предполагается, что самолет должен высадить людей в Каире.

Это уже не первая массовая депортация иранцев из США за последние месяцы президентства Дональда Трампа. Первая подобная операция состоялась в конце сентября: тогда сообщалось о намерении американской администрации выслать около 100 граждан Ирана. Недавно США обновили свою национальную доктрину безопасности. Согласно документу, миграция впервые трактуется США как экзистенциальная угроза, сравнимая с военным нападением.

