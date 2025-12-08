Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Уфимская клиника выложила обнаженные фото пациентки и получила штраф

Клиника эстетической медицины в Уфе опубликовала обнаженные фото пациентки, из-за чего компании пришлось выплатить крупный штраф и компенсацию россиянке. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash Batash.

Клиника эстетической медицины в Уфе опубликовала обнаженные фото пациентки, из-за чего компании пришлось выплатить крупный штраф и компенсацию россиянке. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash Batash.

Изначально девушка обратилась к специалистам за подтяжкой груди. Сама процедура обошлась ей в 112 тысяч рублей. После операции работники клиники поделились в социальных сетях результатами — до и после хирургического вмешательства.

Однако согласия пациентки на публикацию фотографий у медицинской организации не было. Сначала девушка хотела решить ситуацию без судебного вмешательства — она обратилась в клинику с просьбой удалить фотографии.

В учреждении этого делать не стали. После пациентка подала заявление в суд, по решению которого клинику обязали вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию, штраф и прочие расходы, уточнили в публикации.

Ранее мужчине, работающим плотником в Москве, назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток за то, что он подглядывал за постоялицей хостела «Текстильщики».