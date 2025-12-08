СМИ: Уфимская клиника выложила обнаженные фото пациентки и получила штраф

Клиника эстетической медицины в Уфе опубликовала обнаженные фото пациентки, из-за чего компании пришлось выплатить крупный штраф и компенсацию россиянке. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash Batash.
Изначально девушка обратилась к специалистам за подтяжкой груди. Сама процедура обошлась ей в 112 тысяч рублей. После операции работники клиники поделились в социальных сетях результатами — до и после хирургического вмешательства.
Однако согласия пациентки на публикацию фотографий у медицинской организации не было. Сначала девушка хотела решить ситуацию без судебного вмешательства — она обратилась в клинику с просьбой удалить фотографии.
В учреждении этого делать не стали. После пациентка подала заявление в суд, по решению которого клинику обязали вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию, штраф и прочие расходы, уточнили в публикации.
