В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков

В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспаса» нашли живым мужчину, который отправился на снегоходе из стойбища к своему чуму у реки Пойловояха и пропал на неделю. Поисковые работы велись с привлечением вездехода «Трекол» и вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Спасатели «Ямалспаса» обнаружили живым мужчину, пропавшего в тундре Тазовского района.

«Вечером 7 декабря мужчина был обнаружен наземной группой и доставлен в чум, расположенный в районе реки Пойлово. Медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в спасательном ведомстве.

Сигнал о пропаже поступил утром 6 декабря, хотя мужчина отправился в путь еще 2 декабря. Поиски осложнялись сложными погодными условиями и удаленностью района. Вертолетная группа обследовала местность с воздуха, а наземный отряд на вездеходе прочесывал тундру. Пропавший был обнаружен вечером 7 декабря в районе реки Пойлово и доставлен в чум в удовлетворительном состоянии.