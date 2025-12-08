В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков

Сигнал о пропаже поступил утром 6 декабря, хотя мужчина отправился в путь еще 2 декабря. Поиски осложнялись сложными погодными условиями и удаленностью района. Вертолетная группа обследовала местность с воздуха, а наземный отряд на вездеходе прочесывал тундру. Пропавший был обнаружен вечером 7 декабря в районе реки Пойлово и доставлен в чум в удовлетворительном состоянии.