В ДТП с автобусом и «легковушкой» на трассе «Кола» пострадал пассажир такси

На 26-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе вечером 7 декабря произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».
В попутном направлении на Мурманском шоссе столкнулись автомобиль такси OMODA, «легковушка» Ford и рейсовый автобус № 572А. В общественном транспорте пассажиров не было.
Травмы получил пассажир такси, его госпитализировали во Всеволожскую больницу. На месте аварии работал личный состав 101-й пожарной части «Леноблпожспаса». Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.