Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с автобусом и «легковушкой» на трассе «Кола» пострадал пассажир такси

В общественном транспорте пассажиров не было.

Источник: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"

На 26-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе вечером 7 декабря произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

В попутном направлении на Мурманском шоссе столкнулись автомобиль такси OMODA, «легковушка» Ford и рейсовый автобус № 572А. В общественном транспорте пассажиров не было.

Травмы получил пассажир такси, его госпитализировали во Всеволожскую больницу. На месте аварии работал личный состав 101-й пожарной части «Леноблпожспаса». Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.