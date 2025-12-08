В США приезжий зарезал мужчину в том же поезде, где убили украинку Заруцкую

«В 2018 году иммиграционный судья вынес окончательное решение о депортации этого нелегального иммигранта, и 9 марта 2018 года администрация Трампа осуществила депортацию. В 2021 году его снова задержали за незаконное пересечение границы и снова выдворили. Он незаконно проник в страну в третий раз в неизвестное время и в неизвестном месте», — прокомментировала произошедшее помощник министра внутренней безопасности Триша Локвуд.