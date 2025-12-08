В США приезжий зарезал мужчину в том же поезде, где убили украинку Заруцкую

Бездомный нелегальный мигрант, которого пытались два раза депортировать из США, 33-летний Оскар Соларзано, напал с ножом на мужчину в том же поезде в американском городе Шарлотт в Северной Каролине, где в конце августа 2025 года убили беженку с Украины Ирину Заруцкую, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что Соларзано находился в состоянии алкогольного опьянения, когда стал избивать пассажира поезда, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. Кроме того, он ехал в транспорте без билета.
«В 2018 году иммиграционный судья вынес окончательное решение о депортации этого нелегального иммигранта, и 9 марта 2018 года администрация Трампа осуществила депортацию. В 2021 году его снова задержали за незаконное пересечение границы и снова выдворили. Он незаконно проник в страну в третий раз в неизвестное время и в неизвестном месте», — прокомментировала произошедшее помощник министра внутренней безопасности Триша Локвуд.
По данным издания, пострадавшему далось выжить, сейчас медикам смогли стабилизировать его состояние. Соларзано задержали силовики.
Напомним, в августе 2025 года украинская беженка Ирина Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади напал мужчина, он зарезал ее ножом. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз, но отпускали. Президент США Дональд Трамп призвал казнить виновного в смерти Заруцкой. В октябре 2025 года губернатор Северной Каролины Джош Стейн даже подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названной в честь Заруцкой.
