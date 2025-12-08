У жителя Пермского края нашли более двух килограммов запрещенных веществ

Наркополицейские Пермского края обнаружили у жителя Краснокамска более двух килограммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Днем в селе Мысы экипаж ДПС остановил автомобиль Mazda. Водитель готовился показать инспекторам документы, однако проверку проводили уже сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и оперативники отдела МВД России «Краснокамский».
Мужчину 1984 года рождения задержали не из-за нарушений на дороге. Его заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. При обыске в его квартире нашли около 300 граммов каннабиса, а в гараже — еще более крупную партию. Общий вес обнаруженных веществ превысил два килограмма.
По предварительным данным, подозреваемый собирал дикорастущие наркосодержащие растения в полях недалеко от поселка Майский. Следственным отделом возбуждено уголовное дело, мужчина помещен под домашний арест.
Кроме наркотиков, в гараже также нашли два предмета, внешне напоминающих пистолеты. Сейчас они направлены на экспертизу, после которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.