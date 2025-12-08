У жителя Пермского края нашли более двух килограммов запрещенных веществ

Мужчину 1984 года рождения задержали не из-за нарушений на дороге. Его заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. При обыске в его квартире нашли около 300 граммов каннабиса, а в гараже — еще более крупную партию. Общий вес обнаруженных веществ превысил два килограмма.