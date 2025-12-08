Спасатель озвучил версии вероятной гибели пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых, вероятно, могли растерзать дикие звери. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов.
Специалист также не исключил смерть Усольцевых из-за переохлаждения. По его словам, выживание неподготовленных людей в зимней тайге без необходимого снаряжения и запасов пищи крайне маловероятно.
Кроме того, как отметил Кабанов, при температуре ниже минус 20 градусов шансы на спасение практически отсутствуют.
Кабанов также предположил, что Усольцевы могли заблудиться в лесу. При этом он отметил, что проводить параллели с историей группы Дятлова некорректно, поскольку в этом случае речь идет о неподготовленных людях, в то время как на Урале пропали опытные туристы.
Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи назвали несчастный случай основной версией их исчезновения. Поиски продолжаются. Один из друзей Усольцевых предположил, что в тайге на них мог напасть медведь.