Три человека попали в больницу после вылета автомобилей с курганских трасс. Фото

Также 5 декабря в Варгашинском округе водитель ВАЗ 21140 съехал с дороги и опрокинулся. Его доставили в больницу, где он отказался от медосвидетельствования. 7 декабря в Катайском округе женщина-водитель Kia Rio при несоблюдении безопасной скорости съехала с проезжей части, пострадал пассажир мужчины 1981 года рождения, доставленный в больницу.