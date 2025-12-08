Свыше 300 тысяч рублей украла у хозяина павильона его молодая омская продавщица

К омским полицейским обратилась директор магазина, расположенного на улице Горной. Женщина рассказала, что при проверке инкассаторских пакетов, которые были подготовлены для отправки в бухгалтерию, обнаружена крупная недостача. При выяснении обстоятельств дела, сотрудники уголовного розыска нашли воровку. К хищению денежных средств оказалась причастна товаровед, работавшая в торговом павильоне с 2021-го года. Именно в свои смены 23-летняя женщина не пробивала чеки для отчетности, а всю дневную выручку складывала себе в карман.