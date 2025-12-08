Свыше 300 тысяч рублей украла у хозяина павильона его молодая омская продавщица

Сумма в 336 000 рублей таинственным образом исчезла из магазина, расположенного на улице Горной. Полиция выяснила, что к хищению причастна ранее судимая 23-летняя сотрудница торговой точки.
К омским полицейским обратилась директор магазина, расположенного на улице Горной. Женщина рассказала, что при проверке инкассаторских пакетов, которые были подготовлены для отправки в бухгалтерию, обнаружена крупная недостача. При выяснении обстоятельств дела, сотрудники уголовного розыска нашли воровку. К хищению денежных средств оказалась причастна товаровед, работавшая в торговом павильоне с 2021-го года. Именно в свои смены 23-летняя женщина не пробивала чеки для отчетности, а всю дневную выручку складывала себе в карман.
За две недели жительница Центрального округа похитила 336 000 рублей. Все деньги она потратила. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК «Кража». Как выяснилось, молодая омичка уже была судима за имущественное преступление.