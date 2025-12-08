Канцлер Германии Мерц обеспокоен обязательствами Берлина помощью Украине

«Ожидается, что на переговорах на Даунинг-стрит Мерц выразит обеспокоенность тем, что Берлин, крупнейший поставщик военной помощи Украине, может в итоге взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году, учитывая то, как Франция и Великобритания ограничены в финансовом плане», — пишет Financial Times. Текст издания приводит «РИА Новости». О том, что волнует Берлин, по сообщениям СМИ Мерц может сказать на встрече с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Лондоне.