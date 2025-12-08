В Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся продать землю птицефабрики под строительство коттеджей

Как выяснилось, ранее судимый юрист унитарного предприятия в Ахангаранском районе уверял потенциального покупателя, что может «организовать» продажу 90 соток земли в городе Нурафшан. Участок был официально выделен для нужд частной птицефабрики, однако предприимчивый юрист пообещал передать его под застройку коттеджами, разумеется, за круглую сумму в 250 тысяч долларов.
На этом «помощь» не заканчивалась: через свои связи в кадастровых органах мужчина пообещал быстро оформить разрешения на строительство коттеджей и за такие «услуги» запросил ещё 30 тысяч долларов.
Оперативники задержали злоумышленника в момент передачи 40 тысяч долларов, которые были переданы ему в качестве аванса.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Правоохранительные органы напоминают: любые сделки с государственными землями вне рамок закона — прямой путь к уголовной ответственности, а легкомысленное отношение к подобным «предложениям» может обернуться потерей не только денег, но и свободы.