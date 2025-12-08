Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся продать землю птицефабрики под строительство коттеджей

Vaib.uz (Узбекистан. 8 декабря). В Ташкентской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали очередного «решалу», который предлагал за крупную сумму организовать продажу государственных земель, предназначенных для производственных нужд, под индивидуальное жилищное строительство.

Источник: Vaib.Uz

Как выяснилось, ранее судимый юрист унитарного предприятия в Ахангаранском районе уверял потенциального покупателя, что может «организовать» продажу 90 соток земли в городе Нурафшан. Участок был официально выделен для нужд частной птицефабрики, однако предприимчивый юрист пообещал передать его под застройку коттеджами, разумеется, за круглую сумму в 250 тысяч долларов.

На этом «помощь» не заканчивалась: через свои связи в кадастровых органах мужчина пообещал быстро оформить разрешения на строительство коттеджей и за такие «услуги» запросил ещё 30 тысяч долларов.

Оперативники задержали злоумышленника в момент передачи 40 тысяч долларов, которые были переданы ему в качестве аванса.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Правоохранительные органы напоминают: любые сделки с государственными землями вне рамок закона — прямой путь к уголовной ответственности, а легкомысленное отношение к подобным «предложениям» может обернуться потерей не только денег, но и свободы.