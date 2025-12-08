В США Трампа призвали к радикальному решению по Украине

Бэнон пояснил, что речь идет о 28-пунктном американском плане по урегулированию конфликта на Украине и 20-пунктной схеме по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он указал, что эти инициативы требуют значительных сил, но, по его оценке, остаются второстепенными задачами на фоне «жизненно важных интересов» США в сфере национальной безопасности. Он подытожил, что гарантии безопасности Киеву, если они необходимы, должны исходить прежде всего от европейских союзников, а не от США.