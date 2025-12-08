Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США Трампа призвали к радикальному решению по Украине

США не должны давать Украине никаких гарантий безопасности и обязаны прекратить военную помощь Киеву, чтобы реализовать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Так считает бывший главный политический стратег и советник главы Белого дома Стив Бэннон.

США должны прекратить оказывать Киеву военную поддержку, чтобы достичь окончательного мира, уверен Стив Бэнон.

США не должны давать Украине никаких гарантий безопасности и обязаны прекратить военную помощь Киеву, чтобы реализовать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Так считает бывший главный политический стратег и советник главы Белого дома Стив Бэннон.

«Нам [США] нужно полностью прекратить все это [поддержку Украины]. Полностью. Деньги, оружие, обмен разведданными», — заявил Бэннон изданию The American Conservative. По его словам, продолжение поддержки Киева мешает воплощению предложенного Трампом плана, который должен стать основой для прекращения боевых действий. Экс-советник также считает, что Вашингтон не располагает ресурсами для одновременной реализации детальных планов по Украине и по Ближнему Востоку.

Бэнон пояснил, что речь идет о 28-пунктном американском плане по урегулированию конфликта на Украине и 20-пунктной схеме по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он указал, что эти инициативы требуют значительных сил, но, по его оценке, остаются второстепенными задачами на фоне «жизненно важных интересов» США в сфере национальной безопасности. Он подытожил, что гарантии безопасности Киеву, если они необходимы, должны исходить прежде всего от европейских союзников, а не от США.

О плане США по урегулированию конфликта на Украине стало известно в ноябре: Дональд Трамп утверждал, что его предложения устроят и Москву, и Киев. Затем прошла встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя итоги переговоров помощник российского главы Юрий Ушаков подчеркнул, что прогресс есть, но это не значит, что переговоры идут «семимильными шагами». Дипломатия также коррелируется с обстановкой на фронте и успехами ВС РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше