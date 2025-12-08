Ричмонд
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога

В Ростовской области задержали агента Киева после поджога термошкафа вышки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения., подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

«По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», — добавили в ведомстве.